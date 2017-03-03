屏東漁船興川吉號遭緬甸扣押 傳週一可望獲釋

屏東琉球籍漁船興川吉號。（圖／中央社、琉球漁會）

屏東琉球籍漁船興川吉號1月25日進緬甸卸貨後，被緬甸扣押在高當港，琉球區漁會今（3）日下午6時許一度傳出接獲代理商訊息，繳了1萬美元罰款後，傍晚已收到緬甸的釋放公文。但稍晚又傳出，最後結果必須等6日才能確定。

根據中央社報導，台籍船長蔡瑞賢接受中央社記者訪問時表示，有接獲漁船可望獲釋的消息，但緬甸方面表示，興川吉號船員證件過期，需繳交罰款，且適逢週五，必須要到下週一（6日）才能辦理後續出港申請；也就是說，漁船能否順利獲釋出港，要等下週一以後才會明朗。

中華民國駐緬甸代表處今天表示，正在設法營救遭緬甸扣押的屏東琉球籍漁船興川吉號，對傍晚傳出漁船已經獲釋說法，官方尚未正式接獲任何訊息。

駐緬甸代表處今天發布新聞稿指出，在獲悉台灣漁船被扣後，持續了解狀況，剛開始由於陳姓船務代理表示，正在協調處理中，希望官方不要介入，以免事情複雜化，直到今天接獲外交部通報後，即迅速展開行動。

(中時電子報)