魏德聖釋懷票房 52赫茲我愛你沒缺憾
導演魏德聖賀歲片「52赫茲我愛你」票房不如預期，今天坦言起先心裡很過不去，現已釋懷，對作品沒缺憾，也積極宣傳，最重要是大多數人看了喜歡。
「52赫茲我愛你」下午在台北舉行電影原聲帶黑膠唱片鑑賞會，魏德聖、作曲人李正帆與李王若涵、作詞人嚴云農、演員趙詠華出席。魏德聖表示，早就決定以黑膠呈現電影歌曲，不僅當完整紀念，也希望開創收藏價值。
談起「52赫茲我愛你」即將下檔，面對票房不如預期，魏德聖坦言起先心裡很過不去，「觀眾去看了不喜歡，罵我沒關係，但我介意的是為什麼大家不去看？」；不過，現在心境已海闊天空。
魏德聖說，不因票房差就不再拍音樂類電影，笑稱觀眾之後如有機會看到這部電影，就會知道其實他也是懂愛情。坦言挑戰賀歲檔陷入迷思，愈想引人進戲院，反倒愈容易忽略要感動人心，這次經驗讓他重新思考，電影好了、時間到了就上映，以後會更自在。
下部作品以400年前台灣為題拍攝3部曲，工程與預算浩大，一切還在籌備。今年是否有機會開拍？魏德聖表示，沒時間表，錢沒到位就無法開工，卻笑喊不用擔心預算；現在仍努力宣傳「52赫茲我愛你」，希望打平成本，給投資人交代。1060303
(中央社)
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