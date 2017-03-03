奪總冠軍後 陳彥博挑戰歐洲第一高峰

我國極地馬拉松好手陳彥博(左)與修杰楷(右)一同出席The North Face記者會。(記者林宋以情攝)

亞洲首位奪4大極地賽總冠軍，我國極地馬拉松好手陳彥博腳步沒停歇，6月要前進祕魯賽，9月則要赴義大利，首闖「歐洲第一高峰」白朗峰330KM不休息賽事，要在近4900公尺高度再創自己極限。

拿下總冠軍歸國，陳彥博3日出席The North Face記者會，透露接下來計畫，4日就將飛往阿拉斯加，備戰6月的祕魯賽事。陳彥博表示祕魯賽是「濕度百分百賽事」，國內完全沒有這種環境，適應將會是一大挑戰。

「濕度高對選手會造成失溫、脫水，台灣沒有這環境，香港可以達濕度百分之90，但馬來西亞最適合。」陳彥博預計4月1日自阿拉斯加歸國後，再至馬來西亞移訓，結束祕魯賽再挑戰9月義大利白朗峰330公里不休息賽事。

我國極地馬拉松好手陳彥博出席The North Face記者會。(公關提供)

白朗峰位於法國與義大利交界，該賽事地形起降高達2400公尺，在低溫、攀爬、補給上也有所不同，裝備更是要求，艱鉅程度讓陳彥博還猶豫是否該開口，「因為講了就一定要去，但我還是不滿足，希望挑戰自己。」

專注個人賽之餘，陳彥博去年規劃的「Run For Heart」台灣越野訓練營也逐步付諸實現，「希望用競技運動員的專業，慢慢一步步教育、提升國內戶外冒險的知識和技術，並翻轉台灣體育現況，讓競技運動人才來帶領大家而非職人。」

(中時電子報)