13所陸校中學生 提交6份提案上2017兩會

由致公黨中央宣傳部、致公黨中央教育委員會主辦的2017學生提案提交全國政協大會新聞說明會1日北京在召開，受邀出席的6位全國政協委員，接受了由13所學校提交的6份學生提案。

6份學生提案分別是：

杭州學軍中學、廣東省實驗中學、杭州第二中學等三校學生聯合提交的《關於急救設施和急救教育的推廣普及的提案》，同學們詳細列出了實施建議，包括分階段在不同的場合推廣AED，資金來源以及急救教育如何開展等等。他們甚至提議設計一款APP，不僅能為使用者隨時導航身邊最近的AED在哪裡，還能指導AED的使用方法。

中國人民大學附屬中學、華東師範大學第二附屬中學、江蘇省常州高級中學、浙江省鎮海中學的學生聯合提出《關於完善現有校園欺凌預防和處理體系的提案》，學生們發現校園霸凌的主要形式除常見的肢體暴力外，還有隱蔽性強、更普遍存在的語言暴力和冷暴力；校園霸凌呈現低齡化趨勢，主要集中於中學尤其是國中階段。

河北省衡水中學、哈爾濱市第三中學的學生聯合提出《關於以互聯網+老年人關懷之家推進中國智慧養老的提案》，關注中國社會老齡化問題，以社區為依託，採取政府購買服務的方式，提高社區養老服務的智慧化、資訊化水準，為區域內不同情況的老年人差異化需求提供平台支撐；同時，拓寬醫養結合的養老模式。

鄭州外國語學校學生提交《關於推廣口袋書的提案》，6名高中生歷經半年7次實地調研，發現目前大陸口袋書多為速記手冊、說明書、漫畫等類型的圖書，目標讀者範圍小；與此同時，受眾廣泛的優質文藝作品和通俗文學卻少以口袋書形式出版，人們的閱讀需求無法得到有效滿足。他們經過多次總結和分析，形成推廣口袋書的建議，包括增設適合於剪裁異形32開圖書用紙的紙張尺寸規格，給口袋書的裝幀印刷提供便利；政府通過優惠政策鼓勵出版機構印發內容更加豐富多樣的口袋書，使口袋書與大眾閱讀的聯繫更加密切等。

西安高新第一中學學生提交《關於完善農業電商人才培養模式的提案》，指出目前農業電商人才培養模式存在政府與企業對基層人才的培訓各有所短、院校培養模式難以匹配市場需求的問題。建議在基層推廣企業組織培訓，政府購買服務的人才培養模式，促成產學研一體化，結合市場需求與行業發展趨勢培養院校人才。

江蘇省常州市第三中學、上海市奉賢中學學生聯合提交《關於進一步加快落實環衛工人權益的提案》。

(旺報)