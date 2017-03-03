碩博招陸生 今年名額略增

千呼萬喚始出來！原本預計春節後就要開始招收碩博陸生的陸生聯招會，遲至本周才貼出招生簡章，比去年足足晚了一個多月，讓有意想來台灣讀書的陸生鬆了一口氣；根據招生簡章，今年博士生預計招收383人，碩士生1117人，總計1500人，比去年1564人微降。

因應大陸碩博招生時程提早，台灣招收碩博陸生也跟著提早，去年是1月25日至4月7日報名。不過今年2月都快過完了，招生簡章還沒出爐，不少陸生開始著急，在微信朋友圈臆測：「該不會是兩岸氣氛太糟，不招生了？」

好在本月1日陸生聯招會趕緊貼出公告，今年碩博陸生報名時間從3月1日至4月6日。陸生聯招會綜合業務組組長陳順智說，今年過年比較早，原本預定2月6日招生，「確實是晚了，但沒有晚1個多月，只有3個禮拜啦。」

4月13日是繳寄資料截止收件日，5月16日上午10時起公布預分發結果；預錄生務必要在5月22日至5月24日上網登記；5月26日公布正式分發結果。

今年碩博陸生的招生條件一樣是「戶籍+學歷」2個條件要同時成立。戶籍條件指的是：應屆畢業生前一個學歷入學時戶籍所在地、或是非應屆畢業生現在戶籍所在地，必須是大陸北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北及遼寧等8省市；學歷條件指的是：必須畢業於155所獲得台灣教育部採認學歷的大陸地區高等學校或機構，如果是155所陸校裡的醫事學歷，或是在分校就讀、非經正式入學管道入學等，就不能報名。

今年博士班共有國立大學37校釋出249個名額、私立大學36校釋出134個名額，共計招收陸生383人。

由於台灣大專校院博士班紛紛減招甚至停招，能開出10個以上陸生名額的學校還不多：政大39人居冠；台大、新竹清華都是22人；輔大、成大各是19人；新竹交大15人；台師大13人；台科大11人；近日因為承諾書風波而在風口浪尖的世新大學是10人。

碩士班共有國立大學47校釋出726個名額、私立大學78校釋出391個名額，共計招收陸生1117人。名額最多的台大是166人；政大100人居次；輔大89人；新竹清華大學80人；新竹交大67人；成大64人。簡單來說，除了陸生招得特別好的輔大可以跟台政成清交一較高下之外，碩博陸生可謂是國立大學的天下。

(旺報)