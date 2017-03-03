二技招陸生 即日起報名
台灣招收大陸專科學生來台讀二技（簡稱專升本），即日起開跑。今年跟去年一樣維持1500個名額，報名時間第一批次（京、蘇、浙、粵）是3月1日至5月1日；第二批次（滬、閩、鄂、遼）是3月1日至 6月12日。
大陸專科學生要升讀本科（即大學部）都要透過一個「專升本」考試（類似台灣的插大），錄取率只有5%；由於台灣技職校院教育資源豐沛，2013年起台灣二技開始對大陸開放招生，目前共有北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北及遼寧等8個省市共81所獲得台灣採認的專科學校應屆畢業生，可以申請台灣的二年制學士班。
本月1日陸生聯招會貼出二技招陸生招生簡章，第一批次預分發是5月23日，預錄生須於5月23日至5月24日上網登記，5月26日公布正式分發結果。
第二批次預分發是7月4日，須於7月4日至7月5日上網登記，7月7日公布正式分發結果。
專升本是2015年底馬習會之後名額才增為1500人，去年錄取285人，比起2015年的119人，成績已算不錯。其中不只台科大、北科大、雲林科技大學都招滿，朝陽科技大學、龍華科技大學、南台科技大學等私立科大，因長年在大陸招生，知名度足夠，去年也都招滿學生。
(旺報)
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