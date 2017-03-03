土豪哥收押看收所 看武俠小說度日

台北市「W」飯店女模命案，綽號「土豪哥」的朱家龍，今下午被法院裁定收押禁見，從新店戒治所轉押台北看守所，晚間入住北所忠三舍，據悉他帶了15本左右的武俠小說，與在新店戒治所購得的零食與飲料，心情還算平靜，因他勾選拒絕透露個資，不知其編號。

所方得知他將入住北所，也準備好了特製鋼架供他如廁，因他需要穿著8L制服，台北看守所最大號僅有6L，已向新店戒治所調取，也因入所已過會客與送物時間，沒有人送東西給他，土豪哥也疑似因為一整天法庭攻防，胃口不佳，晚間沒有吃所方為他準備的便當。

(中時)