逾百女模暗黑中苦等試鏡 時尚界再蒙塵
為了參加巴黎時裝週選角卡司，逾百名模特兒遭受「施虐狂」的不當對待，被迫在暗黑、狹窄的樓梯間等上數小時，時尚界的運作再次引發批評。
在時尚界已因採用未成年和骨感模特兒大受檢視之際，美國卡司導演史卡利（James Scully）打破沉默、指責2名對手是「慣性虐待犯」，讓這起事件成為全球焦點。
這起引發關注的事件也凸顯，即使是名氣相對高的模特兒可能也得參與卡司試鏡，爭取在巴黎、紐約和米蘭重點大秀登台。
時尚品牌Balenciaga上月26日舉行試鏡選角，至少150名模特兒被迫在又熱又不通風的樓梯間等候至少3小時，經紀人離開去吃飯時，還把門關上和關燈。
史卡利在IG批評女模遭遇「施虐狂式殘酷」對待後，巴黎伸展台上最具影響力的品牌之一Balenciaga，數小時後解除與經紀公司的合作關係。
2名被留在暗黑樓梯間的女模告訴記者，多達300名女孩當天被迫在樓梯間等候，唯一一間廁所則鎖住了。（譯者：中央社蔡佳伶）1060303
(中央社)
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