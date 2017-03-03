砂石車引擎未關 司機離奇遭後車輪夾斃

66歲的黃姓駕駛，被發現卡在輪下，送醫前沒生命跡象。（花蓮縣消防局提供）

花蓮壽豐鄉豐坪村一處砂石場驚傳砂石車壓死司機事故，現場只見後車斗傾斜，疑似要倒砂石。（花蓮縣消防局提供）

離奇！花蓮縣壽豐鄉豐坪路一段一處砂石場，今天下午6點30分許，1名66歲的黃姓砂石車司機，被發現捲入自己車的後車輪，警消獲報到場將受困傷者拉出時，黃男已遭輾斃，當場沒有生命跡象，警方獲報到場調查，正進一步調查釐清事故原因。

砂石場林姓業者表示，傍晚巡場時發現這輛砂石車引擎還在發動，但卻不見黃姓司機人影，因天色昏暗，他四處尋找，後來驚見黃男被夾在後車輪中，嚇得他趕緊報警，他說「40多年頭一次發生這件事」，並指出作業時司機不可能下車，也不會是車輛故障。

警消指出，現場砂石車後車斗還高高頃斜，疑似正在傾倒土方，此外還遺留有司機的鞋子，至於卡在車輪下的民眾確認為66歲的黃姓駕駛，經壽豐分隊救護車送往慈濟醫院急救，但到院前已無呼吸、心跳，由於現場並無民眾目擊，警方不排除任何可能，正全力調查偵辦中。

(中時)