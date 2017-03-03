台灣部署薩德？共軍中將：「他敢！台灣部署薩德之日 就是解放台灣之時」

共軍中將王洪光在3月3日接受訪問表示，美在台部署薩德之日，就是解放台灣之時。（圖／陳君碩攝)）

中國大陸政協第12屆第5次會議於今（3）日開幕，原南京軍區副司令王洪光中將在會後接受《環球時報》記者採訪時表示，「美國在台灣部署薩德之日，就是我們解放台灣之時！」

根據鳳凰網報導，王洪光被問到，「美軍不排除在台灣部署薩德」，王洪光停下腳步大呼：「他敢！我今天把話撂在這，美國在台灣部署薩德之日，就是解放軍解放臺灣之時！不光是薩德，包括F35之類的進攻性武器，他敢在台灣落地！」

對於美國在台協會新址「將派駐海軍陸戰隊」的消息，王洪光說：「我勸他們最好不要駐，具體措施我現在不好說。」

(中時電子報)