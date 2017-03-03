大馬報導台灣旅遊 盼吸引穆斯林到訪

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配合2017年「大馬國際旅遊展」（MATTA FAIR 2017）活動，馬來西亞媒體昨日大幅刊登台灣旅遊觀光資訊，除了讓更多大馬人了解台灣景觀外，也推介更多穆斯林清真飲食細節。

大馬英文報「星報」昨日大幅刊登駐馬來西亞台北經濟文化辦事處觀光組主任巫宗霖、馬來西亞觀光旅遊協會主席韓沙（Datuk Hamzah Rahmat）及協會總執行長潘在能的記者會內容。

內文除了介紹大馬人愛去的台灣夜市、令人垂涎的美食和具指標性的101大樓等地外，也指出更多穆斯林必須到台旅遊的原因。

其中，韓沙表示現在穆斯林更容易享受到清真飲食及完善的祈禱室等設備，主要是目前台灣共有93家餐旅獲得「清真認證」、在13個國家級的風景區設置祈禱室及友善廁所，包括台北火車站、桃園火車站、高雄火車站、高鐵台中站，讓穆斯林朋友旅行台灣能盡情感受台灣的友善旅遊環境。

他也透露，依據2015年發表的「全球穆斯林旅遊指數」，台灣是獲選為穆斯林旅客前10大熱門首選的旅遊地。無論在治安或旅遊環境都會讓穆斯林朋友在台灣安心的旅遊，而且赴台灣觀光享免簽證待遇，希望能鼓勵更多的朋友到台灣觀光旅遊，體驗華人文化。

巫宗霖表示，台灣觀光局今年主打「LOHAS Taiwan」（樂活台灣），強調健康、永續的生活型態，同時旅展也推銷包括穆斯林赴台旅遊配套計畫。歡迎各界在「大馬國際旅遊展」期間，前往台灣館體驗台灣美食，包括紅豆挫冰、茶葉蛋等。

此外，他也表示這次展覽還可近距離觀賞台灣泰雅族原住民歌舞、捏麵人與茶道表演活動。現場訂購台灣配套旅遊的朋友還可獲得贈品。

「大馬國際旅遊展」將於3月17日至3月19日在太子世界貿易中心（PWTC）舉辦，展覽時間自早上10點至晚上9點。

星報是大馬全國發行量最大的英文日報，每日發行量超過30萬份，讀者群包括政府機關、各政黨、各級學校、企業界及外交圈等各階層人士，對大馬社會各界人士深具影響力。1060303

(中央社)