與小模命案凶嫌同名 他臉書遭灌爆
陳姓外拍女模特兒遭程姓男子勒斃，一名與嫌犯同名的「程宇」的臉書，卻因此遭網友留言灌爆，讓他無辜喊冤「傻眼，我沒殺人」。
程姓嫌犯透過梁姓女友約陳姓模特兒到台北市廢棄商場外拍，卻涉嫌勒斃被害人、盜取財物，再棄屍現場附近隱蔽處所，被依性侵、強盜、偽造文書、殺人等罪嫌移送法辦，網友也紛紛「肉搜」凶嫌的臉書。
豈料，一名與程嫌同名的網友「程宇」，竟無辜被誤認為殺人凶嫌，不僅被朋友取笑「你殺人了」，甚至臉書也遭不認識的網友留言灌爆，不過還好都非怒罵字眼，只認為他與嫌犯同名同姓「超倒楣」。
「傻眼，我沒殺人、我沒殺人、我沒殺人、我沒殺人」網友程宇今天在個人臉書PO文喊冤，不少友人笑稱他很倒楣，還有人提醒他可能因此誤遭限制出境，短時間就湧入大批網友留言「朝聖」。
網友程宇的臉書因此受到關注，有網友指出，因為他的臉書大頭貼照與凶嫌臉書的大頭貼照片非常相似，同樣穿著一身黑、揹後背包並背對鏡頭拍照，才會遭人誤會；程宇則說，跟他同名同姓的人真的很少，不料卻與殺人嫌犯同名同姓，除了直呼倒楣，也自我調侃「我哪有本事虧小模」。1060303
(中央社)
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