葉克冬：鄭立中被查 與海協會工作無關
針對國台辦前副主任鄭立中被撤銷相關職務，中國大陸全國政協委員、海協會副會長葉克冬今天說，先前國台辦、全國政協都已說明相關情況，與鄭立中在海協會的工作沒有關係。
葉克冬曾任中國大陸國務院台灣事務辦公室副主任，現任中國大陸海峽兩岸關係協會副會長，並兼任「特邀」界別的全國政協委員。他在下午出席全國政協會議開幕式後接受媒體訪問時，作上述表示。
針對鄭立中被撤銷全國政協委員資格，且海協會官網已刪除鄭立中的常務副會長頭銜，葉克冬說，相關的原因先前已由國台辦、全國政協說明情況，與鄭立中在海協會的工作沒有關係。
葉克冬說，對鄭立中在海協會的職務，海協會內部會有一定的處理程序，而最後程序還是要由海協會理事會作確認。
另外，針對世新大學等數所台灣大學院校，與中國大陸方面簽署「一中承諾書」，若被確定違法將被開罰。葉克冬說，台灣的大學與大陸的大學交流有「這樣的意願」，都是為了兩岸和平發展，「沒有什麼不好的」。「這種事情會處罰，我覺得是很好笑」。1060303
(中央社)
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