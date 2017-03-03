澎湖海象不佳 傳船員落海搶救送醫

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澎湖七美海域今晚傳出一起疑因海象不佳，船員落海意外，經漁船搜尋救起，落海的蔡姓船員呈現昏迷，待漁船駛抵馬公後送醫急救。

澎湖海巡隊是在今天傍晚接獲第13巡防區通報指出，一艘澎湖籍「宏勝富」漁船王姓船長通報稱，船上一名50歲蔡姓船員在七美北方4浬作業時，疑因海象不佳，不慎落海。

經漁船搜尋救起已昏迷的蔡姓船員，在海上持續進行心肺復甦術，並請求海巡艇前往救援。澎湖海巡隊獲報通知在海上執勤的巡防艇前往救援。

但因海象不佳，巡防艇無法靠近接駁，只好在旁戒護，「宏」船在晚間近8時駛抵馬公，再由消防局緊急將蔡姓船員送三總澎湖分院急救。1060303

(中央社)