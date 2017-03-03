上海確診1起H7N9病例 今年第4例

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上海市衛生和計劃生育委員會2日通報，上海市發現1例人感染H7N9病毒確診病例。截至目前，上海衛計委今年共計通報4起人感染H7N9病例。

上海衛計委2日通報指出，患者為44歲陳姓男子，安徽戶籍。於1日確診，現正積極救治中。

根據上海市衛計委官網，上海市今年已經通報了4起人感染H7N9病例。其中，1月份2例、2月份1例、3月份至今1例。1060303

(中央社)