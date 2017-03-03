浩角翔起拆夥 阿翔坦言怨過浩子

浩角翔起。（本報系資料照，盧禕祺攝）

搞笑天團浩角翔起成軍13年，因為浩子宣告休息1年，想帶著老婆小孩出國旅行，讓浩角翔起面臨拆夥命運。阿翔日前接受媒體訪問，坦言一開始真的怨過浩子，因為好多工作計畫正在進行，卻因浩子停擺，連老婆都擔心他工作受影響，決定出來工作分擔家計。

浩角翔起屢傳不合，據《聯合報》報導，阿翔坦承因為浩子暫時引退的關係，工作也受到影響，因此一度對他有怨言，不過隨著時間過去，阿翔負面情緒逐漸消失，發現跟其他人合作也不錯。

阿翔表示以前跟浩子工作，兩人意見常不合，對方太理想固執，而自己則是重原則，最後都是以浩子意見為主。現在浩子離開了，當然這些狀況也沒了。

(中時電子報)