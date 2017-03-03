黃牛賣HBL票 高中體總：只能防君子
HBL熱度不減，開打之際傳出黃牛轉賣免費索取的票券，對此高中體總表示，已盡力讓真正想看球的球迷有公平的機會，但重重機制「防君子，不防小人」，高中體總也很無奈。
中華民國高級中等學校體育總會表示，今年是高中籃球聯賽（HBL）連續第3年進到台北小巨蛋進行，在各方的努力下，讓HBL的關注度、熱度始終保持在高點，這對推廣學生運動來說是件可喜的事。
也因此，HBL即便不考慮售票，但不論電子票券、實體票券都在開放索取後瞬間「秒殺」，所以不論是各級指導單位、贊助單位等，再怎麼向高中體總「請託」，結果仍是無奈得到「無票可給」的答案。
在HBL4強賽開打之際，再次傳出開放免費索取的票券被有心人士轉賣的消息，且票價最高喊到數千元，讓人不免質疑，難道沒有辦法遏止這樣的歪風。
對此高中體總表示，高中體總只能全力規劃好比賽，票券的部分再怎麼限制，恐怕都只是「防君子，不防小人」。
高中體總解釋，過去也曾嘗試多種不同的索票方式，例如過去就曾讓觀眾直接在小巨蛋排隊索票，為此觀眾必須花費時間排隊，衍生口角等問題也多，因此效果都不如現行透過網路搶票的機制來得好，這部分高中體總已經盡了最大的努力。1060303
(中央社)
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