男子喝茫酒駕撞車 落網遭起出毒品吸食器

男子酒駕撞車後，在駕駛座內昏睡。（楊明峰翻攝）

34歲陳姓男子2日酒駕開車返家，行經桃園市大園區聖德北路時不勝酒力，在駕駛座睡著時，車輛擦撞路旁電線桿停下。大園警方獲報趕到，發現陳姓男子只因喝醉昏睡並無受傷，叫了40分鐘才將他叫醒，酒測值竟高達1.59毫克，員警還在陳男褲子口袋中搜出1組安非他命吸食器，陳男辯稱不是他的，但經尿液經初塞呈現二級毒品陽性反應，訊後被依毒品罪及公危等罪嫌移送偵辦。

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(中時)