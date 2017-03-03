19歲台女赴韓失聯 母泣訴求幫忙

江母泣訴女兒今年情人節赴韓後即音訊全無，淚眼拜託大家幫忙協尋。（蔡依珍攝）

江母上月25日上臉書呼喚，但仍未獲回音，當晚即赴桃園警分局大樹所報警協尋。（蔡依珍翻攝）

19歲江姓女子赴韓失聯，好友們紛紛上臉書聲聲呼喚，希望她趕快跟家裡聯繫。（蔡依珍翻攝）

江母天天望著手機，希望能有愛女的消息，淚眼拜託大家幫忙協尋。（蔡依珍攝）

江母公布女兒的影像和基本資料，淚眼拜託大家幫忙協尋。（蔡依珍翻攝）

19歲哈韓江姓女子赴韓後失聯，江母泣訴女兒說被快遞公司外派到韓國學習，情人節赴韓後還有報平安，隔天起Line和臉書訊息都未讀未回，半個月來音訊全無，她擔憂手機不離身的愛女遭遇不測，向警方報案，並製作協尋海報廣發，希望各界能幫忙找回愛女。

江母說，女兒活潑開朗，不喜歡讀書，去年在成功工商餐飲科3年級上學期時休學，赴宅急便公司上班，年後說和一位「姐姐」同時被公司外派到韓國受訓「遊學」，還說：「我3個月後就會回來了！」公司會提供韓幣10萬元（約台幣3千元）生活費，上月14日飛往韓國，沒想到一去就彷彿人間蒸發、音訊全無，致電快遞公司才知女兒已經離職。

江母說，女兒習慣手機不離身，抵台當天還有透過Line報平安，事後卻對訊息不讀不回，她一開認為網路不通或正在忙不以為意，直到女兒友人跟她說女兒聯繫不上有異狀，打電話都不通，上月25日她親自在臉書呼喚：「妹妹，快跟我聯絡不然我真的要報警了！」仍無回音，當晚即向桃園警分局大樹所報警協尋。

警方協助她撥打旅外國人急難救助專線向外交部通報，桃警分局防治組也幫忙發文給外交部，確認她有入境韓國，2天後即透過辦事處完成向韓國警方報案協尋的程序，但至今仍無所獲。

江女的父母離異分居，都住桃園後火車站，相距約600公尺，走路不到10分鐘，江女和哥哥、擔任擔任計程車司機的父親同住。江女的師長說，江女很「哈韓」，平時常把韓國影星、歌曲掛嘴邊，家裡也掛滿韓星海報、相片，好友們紛紛上臉書聲聲呼喚，希望她趕快跟家裡聯繫。

江父說女兒很會打理自己，乖巧獨立、不用他操心，高職學費也是就學貸款，希望她平安歸來。江母也說兄妹倆很乖，不時會到她租屋處關心她，但女兒失聯以來輾轉難眠，推銷羊奶的工作都無心維持，只擔心愛女被人控制或遭遇危險，走投無路下才會製作女兒的資訊上網協尋，希望大家能幫忙千里尋女。

(中時)