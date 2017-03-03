同梯偷吃油飯 阿兵哥營外撂10人痛毆

20歲高男在陸軍北區專長訓練中心服役，不滿楊姓同梯室友偷吃他油飯，去年5月在平鎮新勢公園巧遇，高要求道歉未果，竟撂來10名友人，把楊男圍毆到腦震盪，還朝眼睛潑辣椒水，所幸友人及時送醫撿回一命，高男坦承不諱，桃檢依傷害罪嫌起訴，並追查當天動手的10餘人到案。

(中時)