宜蘭櫻桃鴨場確診H5N2 明將撲殺萬隻成鴨

宜蘭縣政府今天（3日）傍晚接獲家畜衛生試驗所通報，指三星鄉有一處櫻桃鴨場確診感染H5N2高病原性禽流感，預計明天將撲殺1.28萬隻成鴨。縣府強調，H5N2是屬於舊型禽流感病毒，宜蘭的禽場沒感染H5N6，日前實施的禁宰禁運已有達到避免病毒擴散的成效。

宜蘭縣動植物防疫所指出，H5N6發生在花蓮、台南等地，實施禁宰禁運是2月17日至24日，從2月18日之後，確診都無H5N6，禁宰禁運有達到預期防範效果。

動植物防疫所表示，這次禽流感病毒對鴨隻並無產生臨床症狀，從外觀看是健康，唯有透過檢驗才會知道是否感染，為了清除環境中病原，中央規定到今年5月31日前，所有上市水禽都要全面篩檢陰性，才可上市屠宰，目前宜蘭縣禽場確診的都是H5N2，並沒有禽傳人疑慮，民眾無須恐慌。

(中時)