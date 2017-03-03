美韓聯合軍演 陸外交部：高度關切

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南韓與美國已啟動「鷂鷹」聯合軍事演習，中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，中國已透過外交管道向有關方面表達高度關切。

大陸外交部3日舉行例行記者會，根據官方網站文字實錄，媒體提問，韓美兩國於1日起開始今年度「關鍵決心‧鷂鷹」聯合軍演。

據報導，美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）、B-52、B-1B、B-2戰略轟炸機及F-35B戰鬥機等美軍戰略武器參與演習。

另外，韓美雙方還將在這次軍演中，首次演練終端高空防衛系統（THAAD，薩德）作戰概念。

耿爽說，維護朝鮮半島和東北亞地區和平穩定符合有關各方共同利益，是各方共同責任。當前朝鮮半島局勢高度敏感複雜，「有關方面應多做有利於促進半島局勢緩和、維護東北亞地區和平穩定的事，而不是相反。」

耿爽指出，中國反對在南韓部署薩德的立場是一貫、明確的。「中方敦促有關方面停止相關部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠」。1060303

(中央社)