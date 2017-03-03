百度計畫投資1億美元入股蔚來汽車

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騰訊3日報導，從權威消息人士處獲悉，在大陸電動汽車廠商蔚來汽車進行的第3階段融資中，百度與蔚來汽車達成協議，百度計畫以1億美元，成為蔚來汽車的投資者。

蔚來汽車創立於2014年11月，主打電動高性能跑車。現任董事長李斌是易車創始人，投資者包括汽車之家創始人李想、京東創始人劉強東，還有騰訊、高瓴資本等機構。

(工商)