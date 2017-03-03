沒離婚？ 佟麗婭同框腥夫會友一起回家
大陸女星佟麗婭的演員老公陳思誠，日前被拍到帶2女開房，陷入出軌疑雲，被狂轟是渣男，而事情爆發後，佟麗婭曾在朋友圈發文「重新開始」，加上日前沒對男方獻上生日祝福，以及手上沒戴婚戒，就被網友爆料兩人正在辦理離婚，但近日夫妻倆被目擊一起現身好友聚會，隨後再一同返家，粉碎離婚傳言。
日前網上傳出佟麗婭和陳思誠已在辦理離婚手續，正在進行財產分割，並指孩子撫養權歸女方，稱是身邊的人基本上都知道的事。但據《搜狐娛樂》報導，兩人2月25日在北京被目擊一起和朋友共進晚餐，用餐完畢後，戴帽子的陳思誠先出門上了車，隨後紮著丸子頭的佟麗婭也跟著上車，兩人便一起搭車離去，看來他們並不如外界所傳的已離婚。
(中時電子報)
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