宜蘭又傳禽流感 上萬隻成鴨將撲殺

宜蘭縣動植物防疫所今天說，三星鄉一處肉鴨場確診感染H5N2高病原性禽流感，場內1萬2800隻成鴨將在明天全部撲殺，進行場內消毒。

防疫所說，員山鄉一處養殖場的部分鴨隻在2月17日被驗出H5禽流感病毒核酸後，這處養殖場半徑5公里內的三星鄉已經先後有兩處養鴨場傳出禽流感病毒，且已完成撲殺消毒。

防疫所表示，今天晚間6時50分，家畜衛生試驗所再通報，三星鄉有另一處肉鴨場確診感染H5N2高病原性禽流感之後，縣府隨即啟動相關防疫作業，並預定在明日上午將場內1萬2800隻成鴨全部撲殺，進行場內消毒。1060303

(中央社)