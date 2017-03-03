方季惟迎50歲 靠打太極拳凍齡
即將滿50歲的藝人方季惟客串演出電影「校花神經刀」，大秀「凍齡」美貌；談起保養祕訣，她說，每週固定打太極拳3至4次，以及飲食清淡。
校園網路電影「校花神經刀」講述一名校花因成長背景產生人格分裂，追求校花的男生一一被分屍做成「標本」。由藝人曾子余、安晨芯等人演出，方季惟、黃鐙輝、屈中恆等人助陣。
11日將滿50歲的方季惟客串演出，擔任片尾彩蛋，方季惟飾演關鍵人物，戲份台詞不多，但光是神情就讓人不寒而慄，年輕演員們全場安靜、專心看她演戲，讓導演直呼剛好讓年輕演員們學到寶貴一課。
方季惟表示，拍攝前特別看些美國、台灣校園電影做功課，甚至自行打理服裝，換上牛仔褲的她更顯年輕，笑稱看這些電影就是要把心態調整到年輕狀態，才能融入這些20歲出頭的小朋友們。
飾演30多歲謎樣女子，「不老玉女」方季惟看起來格外年輕，完全沒違和感；演員們大合照時，方季惟凍齡美貌完全不輸年輕演員。
談起保養祕訣，方季惟說，每週固定打太極拳3至4次；飲食方面，大部分時間都是吃素，基本上就較清淡，偶爾也會吃魚肉、喝魚湯，補充蛋白質和體力。
片中曾子余暗戀變態校花，被迫喝下青蛙湯，這場戲讓曾子余印象深刻，笑喊主持美食節目吃過很多奇怪料理，但要他啃整隻青蛙是第一次，導演還要他嗑掉整顆頭，實在太噁了。1060303
(中央社)
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