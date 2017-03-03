薩德爭議升溫 陸客赴韓旅遊暫停

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北京旅行社業者今天表示，無法再接辦前往南韓旅遊。媒體披露，大陸當局已下達限韓令，報復南韓同意部署美國飛彈防禦系統。

法新社報導，南韓第五大企業樂天集團（Lotte）因同意換地以供飛彈防禦系統部署，而面臨大陸方面不斷升高的抵制。

到目前為止，大陸當局避免採取任何公開報復南韓的行動。

但法新社接觸的旅行社證實，暫停出團到南韓。南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）昨天報導，大陸觀光當局已口頭下達這些指示。

中青旅線上服務的1名女職員說：「請考慮到其他國家去。由於政策和安全因素，赴韓旅遊暫停。」大陸另外2家大型旅行社職員的說詞也一樣。

神舟國旅1名女職員說：「現在不能報名南韓團，已經暫停，我不知道原因，也不曉得何時恢復。」

陸客是南韓觀光收益一大來源，而且所占比重日增。1060303

(中央社)