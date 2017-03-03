大陸快遞成長快 去年第4季日投1億件
隨著中國大陸居民消費能力日益增加，網路購物成為重要消費型態，大陸的快遞發展也快速成長。根據中國大陸郵政局網站公布的數據顯示，去年第4季，大陸每天投遞的快遞件數達到1.1億件。
日前大陸順豐控股甫上市就連續拉出4支漲停板，公司創辦人王衛身價甚至超過阿里巴巴創辦人馬雲，也讓人見識到大陸快遞市場的驚人規模。
中新社引用中國大陸郵政局的統計報導，去年第4季旺季期間，中國大陸快遞服務業投遞總量達到101.9億件，每天快遞處理量達到1.1億件，還曾寫下單日處理超過2.5億件的記錄。
投遞件數大增，也讓快遞業的營收大幅增加。去年第4季達到人民幣1270.6億元，較前一年同期成長46%。
隨著網路消費的繼續成長，中國大陸郵政局估計，今年大陸快遞市場仍將繼續成長。預估今年第1季總投遞量將超過80億件，比去年同期成長44%；營業收入也將超過1000億元，成長幅度達38%。1060303
(中央社)
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