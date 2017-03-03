執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
行政執行署將於下周二舉辦聯合法拍會，主打「宜飾宜傢」，各式家庭生活用品如沙發、燈飾、家電、杯碗瓢盆等等，總類風格多元，還有43噸大型曳引車、僅開2千多公里的休旅車等18部大小車輛，以及市價數億的200坪商辦起標價僅8千萬，歡迎舊雨新知來搶便宜。
行政執行署各分署每月的「123聯合拍賣日」將於3月7日登場，桃園分署上午10點先在富國路100號，和桃園地檢署一次法拍18部查扣車輛，包括排氣量1萬2130cc的43噸大型曳引車、5部工程貨吊車，可供貨運業及工程業主撿便宜，還有僅行駛2千多公里的新型現代休旅車，外型、性能俱佳，適合全家大小出遊，執行官打包票說拍賣底價絕對比市價低廉。
下午3點則轉往位於桃園區中正路1195號的桃園分署「宜飾宜傢法拍會」，包括「幸福成傢」的原木家具、沙發、燈飾、家電冰箱，「幸福煮廚」的圍裙、烘焙器材、調味罐、各式碗盤、鍋具、對杯，還有「愛的小物」毛毯棉被、輕便小折、真人大小版情侶大熊等可愛玩偶，都是居家生活所需或溫馨小屋絕佳擺飾品。
最矚目的拍賣物件當屬桃園國際經貿中心12樓，以複層玻璃帷幕包覆的鋼骨辦公大樓，位處桃園最精華的藝文特區，總計197.02坪，還附3個平面停車位，執行官說，附近房屋市場行情每坪約40萬元上下，本件拍賣底價只有7693萬元，歡迎公司行號、投資客進場投標，來撿便宜。
當天有安排活動與民眾互動遊戲送贈品，下午還有茶餐廳業者現場販售蘿蔔糕、鹹檸檬球、辣椒醬，歡迎民眾參觀選購。桃園分署強調會積極執行查封各種動產、不動產，對於有繳款能力卻不繳納的義務人，會持續將他的財產強力查封拍賣抵償，民眾可上網站了解拍賣內容物。
(中時)
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