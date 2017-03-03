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執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬

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執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
行政執行署將於下周二舉辦法拍會，一次法拍18部車，包括43噸大型曳引車及5部工程貨吊車，還有僅行駛2千多公里的新型現代休旅車，歡迎來搶便宜。（蔡依珍攝）
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
拍賣品還有真人大小版情侶大熊等可愛玩偶。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
不只汽車、還有機車。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
184組棉被毛毯低於市價拍賣。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
184組棉被毛毯低於市價拍賣。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
184組棉被毛毯低於市價拍賣。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
鍋碗瓢盆通通銅板價。(蔡依珍攝)
執行署桃園分署法拍 數億商辦只賣8千萬
還有拍賣冰箱。(蔡依珍攝)

行政執行署將於下周二舉辦聯合法拍會，主打「宜飾宜傢」，各式家庭生活用品如沙發、燈飾、家電、杯碗瓢盆等等，總類風格多元，還有43噸大型曳引車、僅開2千多公里的休旅車等18部大小車輛，以及市價數億的200坪商辦起標價僅8千萬，歡迎舊雨新知來搶便宜。

行政執行署各分署每月的「123聯合拍賣日」將於3月7日登場，桃園分署上午10點先在富國路100號，和桃園地檢署一次法拍18部查扣車輛，包括排氣量1萬2130cc的43噸大型曳引車、5部工程貨吊車，可供貨運業及工程業主撿便宜，還有僅行駛2千多公里的新型現代休旅車，外型、性能俱佳，適合全家大小出遊，執行官打包票說拍賣底價絕對比市價低廉。

下午3點則轉往位於桃園區中正路1195號的桃園分署「宜飾宜傢法拍會」，包括「幸福成傢」的原木家具、沙發、燈飾、家電冰箱，「幸福煮廚」的圍裙、烘焙器材、調味罐、各式碗盤、鍋具、對杯，還有「愛的小物」毛毯棉被、輕便小折、真人大小版情侶大熊等可愛玩偶，都是居家生活所需或溫馨小屋絕佳擺飾品。

最矚目的拍賣物件當屬桃園國際經貿中心12樓，以複層玻璃帷幕包覆的鋼骨辦公大樓，位處桃園最精華的藝文特區，總計197.02坪，還附3個平面停車位，執行官說，附近房屋市場行情每坪約40萬元上下，本件拍賣底價只有7693萬元，歡迎公司行號、投資客進場投標，來撿便宜。

當天有安排活動與民眾互動遊戲送贈品，下午還有茶餐廳業者現場販售蘿蔔糕、鹹檸檬球、辣椒醬，歡迎民眾參觀選購。桃園分署強調會積極執行查封各種動產、不動產，對於有繳款能力卻不繳納的義務人，會持續將他的財產強力查封拍賣抵償，民眾可上網站了解拍賣內容物。

(中時)

關鍵字：桃園拍賣法拍便宜行署
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