中國城市戶籍人口城鎮化率排名 廣東珠海最高
中新社3日報導，「社會體制藍皮書：中國社會體制改革報告(2017年)」，3日在北京師範大學發表。藍皮書調查顯示，2016年中國戶籍人口城鎮化率排名前十位的城市，依次是珠海、南京、西安、太原、大連、青島、蘭州、銀川、瀋陽、成都。
這十個城市戶籍人口城鎮化率，最高的達到68.81％，最低的也超過56％。
排名前十的城市具有以下特點：一是當地城鎮化推展速度比較快；二是流動人口規模較小，除成都和珠海外，其他城市流動人口，占常住人口的比例都較低，很多地方本身就是人口流出地；三是戶籍制度改革較早，比如排名第一的珠海，是中國最早推行戶籍制度改革的地區之一，當地112.45萬戶籍人口，全部轉為非農業戶口。
藍皮書將4個直轄市、27個省會城市、5個計畫單列市、14個常住流動人口規模，在100萬以上的地級市，作為研究對象。這50個城市常住人口共4.0139億人，具有當地城鎮戶籍的人口，有1.8709億人，平均人口城鎮化率為46.61％，比全中國平均水準高出6.71％。
(工商)
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