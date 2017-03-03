小7推icash 2.0 買大杯咖啡第2杯5折

我要評比

7-ELELVEN統計，2016年icash累積OPENPOINT點數最受歡迎的兌換商品是CITY CAFE，超過上百萬人次兌換，為慶祝2月北捷及雙北公車開通，3月1日起至3月14日，持icash 2.0(含icash聯名卡)至7-ELELVEN購買大杯咖啡(含現萃茶)全品項第2杯5折 (價低者折扣)。

「黑金商機」潛力無窮，不少上班族喝咖啡成癮，與同事談公事、和朋友相聚，咖啡已成為多數人的精神糧食。

咖啡協會統計，2016年台灣咖啡產值，整體約有660億元，而7-ELEVEN的CITY CAFE在去年總銷售杯數更高達3億杯，持續創下歷史新高。

尼爾森市調發現，超過40％民眾每周至少飲用一杯咖啡，較4年前成長30％，咖啡已成為國人生活中的一部分。

愛喝咖啡的民眾不用再等活動日，持有icash聯名卡天天享優惠，6月30日前持玉山icash聯名卡至全台星巴克門市，以icash功能全額支付兩杯同品項的飲品(相同容量/冰熱/口味)，天天可享第二杯半價優惠，也帶動玉山icash聯名卡的交易量，除了7-ELEVEN門市外，星巴克成為使用icash 2.0功能支付，交易量第二高的通路。

(工商)