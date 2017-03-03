築地市場難遷 前後任東京都知事互推責

日本東京都針對全日本最大的築地市場遷至豐洲一事，東京都前知事石原慎太郎今天下午召開記者會表示，此事呈現「迷航」狀態，責任在現任知事小池百合子，但小池回嗆。

有關築地市場遷往豐洲市場案，東京都議會的調查特別委員會（又稱百條委員會）已決定本月20日下午要召喚石原做說明。被百條委員會召喚做說明的人如果證詞有偽或拒提出資料，要被課以罰則。

石原今天下午被問到為何要召開記者會時說：「我等不及到東京都議會的調查特別委員會做說明，我沒打算坐以待斃。」

對於築地市場遷移到豐洲市場的計畫，石原說：「我就任東京都知事之前，我從副知事那邊得知，這早已是既定路線。」石原坦承築地市場遷至豐洲市場的決策是他的責任，但他說：「這是東京都廳（東京都政府）、都議會、專家所決定的，我予以承認而已。責任不能光是我來扛。」

原本築地市場計畫去年11月遷至豐洲市場，但因豐洲市場的土壤有污染等問題，現任東京都知事小池決定遷移計畫延期。

石原抨擊說：「該做的事不做，等於是不管業者死活，造成混亂的責任在於小池」。

豐洲市場土地的前身是東京瓦斯公司的用地，對於這塊土地的土壤污染處理費，東京都政府當初在土地買賣契約中只要求東京瓦斯公司負擔上限僅78億日圓。

石原被媒體問及「這豈不是放棄瑕疵的擔保責任？」石原說：「這問題太專門了，我只能交由與東京瓦斯公司交涉的專員去談」、「我不記得在契約書上蓋了章。」

被問及在得知豐洲市場土壤有污染問題時，為何沒決定計畫喊停時，石原表示，他只能交給專家的檢討會去做。確實當時的知事本局長曾向他報告裁可，他問今後會怎樣時，對方說：「以現今的技術，沒問題的」。

石原今天要前往記者會場，踏出家門，被記者問到心情時答說：「像要去巖流島」、「去決鬥的武士」。

在石原召開記者會前，小池在東京都政府的例行記者會上被媒體問到此事時，小池表示，石原那世代的人喜歡講什麼武士之類的詞，她覺得有點不以為然，東京都民的需求跟石原的想法是有若干出入的。

在石原召開記者會後，小池說，還以為石原會說什麼新的點，但沒有。這樣只會給東京都民認為「不像石原的作風」。

針對石原認為築地市場未能遷移的責任在小池的指責，小池說：「要講是別人的責任很簡單。很多業者認為在這樣的情況下無法搬遷到豐洲，希望石原能客觀地察覺自己所造成的情況。」小池還譏諷，負責的人施政，事情最好不要委由他人做。1060303

(中央社)