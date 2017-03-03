台日漁業會議落幕 維持現行作業方式

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台日漁業委員會第6次會議在東京落幕，外交部今天說，「雙方就『台日漁業協議』適用海域之漁船作業規則坦誠交換意見」，也就維持現行作業方式達成共識。

外交部發佈新聞稿表示，為確保漁船海上作業安全，雙方也同意輔導各自漁船裝設「自動船舶辨識系統」（AIS）及投保船東責任險。

由亞東關係協會及公益財團法人日本台灣交流協會共同召開的台日漁業委員會第6次會議，3月1日至3日在東京舉行。外交部說，雙方就「台日漁業協議」適用海域之漁船作業規則坦誠交換意見。

外交部說，這次會議檢討去年台日漁船實際作業情形，會中雙方就維持現行作業方式達成共識，並同意依據「台日漁業協議」互惠合作宗旨，持續就雙方漁船能夠在協議適用海域安全、安心之作業方案等節進行討論。

中華民國與日本於民國102年4月10日簽署「台日漁業協議」，依據該協議成立台日漁業委員會，建立制度化的協商機制，推動台日漁業合作。

台日漁業委員會原則上每年召開一次會議，由台日雙方輪流主辦。這次會議由亞東關係協會秘書長蔡明耀擔任團長，行政院農業委員會漁業署署長陳添壽擔任主談人，行政院海岸巡防署及各漁會也派代表出席。1060303

(中央社)