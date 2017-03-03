百名食客沒付錢落跑 西班牙警方追人

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西班牙警方今天追捕一百多名食客，他們在一家餐廳用餐未付錢就落跑。餐廳老闆說，他從事餐飲業35年以來，頭一回碰到。

法新社報導，這百餘名食客2月27日在西班牙北部班比布瑞（Bembibre）卡門飯店餐廳（Hotel Carmen）享用價值2000歐元（約新台幣6萬2434元）大餐，卻在一分鐘之內，全部消失無蹤。

餐廳老闆羅德里格斯（Antonio Rodriguez）告訴卡迪納塞電台（Cadena Ser）說：「他們當時在跳舞，突然間消失無蹤，1分鐘內，1百人落跑...他們不是分批離開，不是，他們同時全跑掉。」

餐廳員工難以阻止他們。羅德里格斯表示：「當時那麼多人，根本無能為力。」

西班牙憲警隊（Guardia Civil）婉拒證實媒體報導所說，這些落跑的食客來自東歐，但1名憲警隊官員透露，他們不是西班牙公民。

根據英國廣播公司（BCC）報導，老闆羅德里格斯表示，這群羅馬尼亞食客，已經付了900歐元訂金。他們吃了開胃菜，也用了主菜，還開了30瓶的酒精飲料，居然在上甜點時，一哄而散。羅德里格斯說，他從事餐飲業35年來，頭一次碰到。1060303

(中央社)