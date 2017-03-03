萊爾富母親節預購開跑 人氣蛋糕傳情意
自3月1日至5月9日，萊爾富推出「母親節蛋糕預購專刊」，挑選來自全台各地知名甜點店的人氣蛋糕，其中更有不少甜點名列蛋糕評比前三名，例如：ROOM 4 DESSERT恬品軒的「夏威夷果仁蛋糕」、芙甜法式點心坊的「經典巧克力蛋糕」、法布甜的「南瓜蛋糕捲」、啃食物的「鳳梨水果起司蛋糕」等。
母親節蛋糕於活動期間任選2件95折、3件92折。萊爾富精心蒐羅來自全台各地的知名甜點店，再從這些甜點店裡挑選出人氣蛋糕，其中多款蛋糕更獲得去年母親節蛋糕評比的前三名，希望民眾能購買到兼具美味與質感的蛋糕，向辛苦的母親表達感謝之意。
(工商)
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