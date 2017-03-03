中天明首播《天籟之戰》 素人挑戰莫文蔚、費玉清

莫文蔚身穿珍藏的骨董馬甲上衣接受素人挑戰。（中天提供）

中天綜合台今天（3月3日）宣布，4日晚間8點將播出全新歌唱選秀節目《天籟之戰》，節目中邀請重量級歌手費玉清、莫文蔚、華晨宇及楊坤擔任明星導師，首創「星素PK」的模式，每集有4位素人歌手上節目挑戰明星導師，掌握選曲權利，帶給明星歌手們許多挑戰壓力。

4日播出的首集節目中，天后莫文蔚身穿珍藏十多年的古董馬甲現身，演唱其他明星導師避之唯恐不及的歌曲《大王叫我來巡山》。這首歌是陳柏霖、楊子姍、白客、馬天宇等人主演的奇幻喜劇電影《万万没想到：西游篇》片尾曲，原唱是男星賈乃亮與女兒賈雲馨，民族曲風加上童稚的Rap，非常有童趣。但經過莫文蔚與團隊的改編，變得十足「莫文蔚」風格，性感氣場全開，連主持人程雷都受不了，喊說想要「吃掉她！」莫文蔚笑說：「以後演唱會肯定要有這首歌，我已經徹底愛上它！」

莫文蔚表示，會加入《天籟之戰》擔任固定班底有2個原因，其一是節目中強調的曲風改編，是她擅長，也最愛的挑戰，其次則是因為「好玩」，每集都不知道會唱到什麼樣的歌，例如首集節目抽中的《大王叫我來巡山》指定曲，其他歌手一看到都說：「千萬不要抽到這首歌」，沒想到她抽中了，編曲老師還直呼：「這跟妳平時的風格相差十萬八千里！」但24小時後，她重新演繹「莫式版」《大王叫我來巡山》，驚豔全場。

莫文蔚私下更透露，演唱《大王叫我來巡山》時的上衣馬甲，其實是她收藏十多年的骨董衣服，穿著珍藏的衣服也是保持身材的一種方式，「如果身材變了，就沒辦法穿我收藏的衣服了。」

「小哥」費玉清在首集節目中，抽中的是大陸傳唱度相當高，曾獲多項音樂大獎的《香水有毒》。這首歌原唱人是大陸女歌手胡楊林，費玉清在24小時內旋風式改成男性角色，並加入傳統戲曲元素，令眾人耳目一新。

不過，費玉清也是首次面對素人挑戰，笑說：「如果被素人『做掉』，是會滿遺憾的」；沒想到和他對戰的素人鄧鼓也不是省油的燈，僅以3票之差敗北，讓費玉清不由得捏把冷汗。

(旺報)