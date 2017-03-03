安麗盃9台將晉級複賽 周婕妤出線卻不爽！

周婕妤預賽最後一役慘遭完封。（資料照片／大會提供）

安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽3日結束分組預賽，台灣好手以「大眼妹」周婕妤、「倩影殺手」魏子茜、「女殺手」林沅君的3勝1敗最佳，14人角逐共計9人成功晉級複賽。

曾獲3屆安麗盃冠軍為台將之冠的「大眼妹」周婕妤，本屆雖然順利晉級複賽，但最後1戰竟遭中國大陸的「九球天后」潘曉婷以7比0完封，僅獲分組亞軍，也讓周婕妤生氣的說，這麼好的對戰戲碼卻打成這樣，對自己的表現很不滿意。

(中時電子報)