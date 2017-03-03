中國大陸外交部：高度關切美韓聯合軍演
中新社 3日報導，中國外交部發言人耿爽，3日就韓美啟動本年度「禿鷲」聯合軍演一事表示，中國已透過外交管道，向有關方面表達中國對此的高度關切。
在當天舉行的例行記者會上，有記者提問，美韓兩國於1日起，進行本年度「禿鷲」聯合軍演。據報導，今年的聯合軍演為期兩個月，規模為歷屆之最。「卡爾•文森」號核子動力航空母艦、B-52轟炸機、B-1B蘭斯轟炸機、B-2隱形戰鬥機，以及F-35B戰鬥機等美軍戰略武器將參與演習。同時，雙方還將在此次軍演中，首次演練「薩德」作戰概念。中方對此有何評論？
耿爽說，維護朝鮮半島和東北亞地區和平穩定符合有關各方共同利益，是各方共同責任。當前朝鮮半島局勢高度敏感複雜，有關方面應多做有利於促進半島局勢緩和、維護東北亞地區和平穩定的事，而不是相反。
耿爽重申，中方反對韓國部署「薩德」反導彈系統的立場是一貫、明確的。中方敦促有關方面停止相關部署進程，不要在錯誤道路上越走越遠。
(工商)
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