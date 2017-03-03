河內玫瑰節 300種玫瑰花爭艷
駐越南保加利亞大使館與越南相關機構今天在河內舉行有史以來規模最大的玫瑰節，展出300多種玫瑰花，吸引大批民眾前來觀賞。
玫瑰節今天上午在統一公園（Thong Nhat）拉開序幕，預計到8日結束。主辦單位指出，這次活動的目的是慶祝保加利亞國慶日139週年及國際婦女節，同時藉此推動越南和保加利亞文化與民間交流。
玫瑰節現場展出300多個不同品種的玫瑰花，將統一公園裝飾成一座面積達6000平方公尺的玫瑰花島，打造愛情樓、相約之牆和愛情玫瑰園等，吸引大批當地民眾和旅客前來觀賞與拍照留念。
活動期間，主辦單位還舉行街頭玫瑰花節、歌舞表演、玫瑰女王選美大賽、越南和保加利亞藝術家街頭遊行、放燈節與保加利亞特色美食節等。1060303
(中央社)
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