張藝謀大片長城 可能大虧23億

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據外國媒體報導，中國大陸導演張藝謀執導的魔幻大片「長城」票房低於投資者預期，可能最終會虧損7500萬美元（約新台幣23億元）。票房失利，也為未來中美合拍電影敲響警鐘。

大陸新浪娛樂引述「好萊塢報導」的消息指出，電影「長城」最終在中國大陸僅獲1.7億美元票房，北美票房僅3480萬美元，遠低於投資者預期。

有消息人士透露，這部片可能將大虧7500萬美元，這也為未來的中美合拍片敲響了警鐘。

報導指出，要找到融合中西方角色的適合故事很難，要讓中美劇組通力合作也不容易，「長城」光是翻譯就聘雇了100多人，合作項目中還可能會發生衝突，這些都是電影公司可以從「長城」的失敗中學到的教訓。1060303

(中央社)