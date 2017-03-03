台南街頭疑傳槍響 受傷男見警落跑

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台南市安南區今天晚間傳出疑似槍擊案，救護人員獲報前往現場為一名受傷男子處理傷口時，傷者聽到警車來到現場的警笛聲後就離開現場，詳細案情由警方調查中。

台南市警消單位在晚間獲報指稱，在安南區一家卡拉OK店外疑似傳出槍響。消防局救護車首先抵達現場，發現男子的腿部有外傷，正在處理傷口時，男子疑似聽到警車的警笛聲，卻不顧傷勢逕自離去，讓消防人員感到一陣錯愕。

警方抵達現場後，在現場找到1顆疑似為彈殼的物品，隨即封鎖現場採證，並著手調閱附近監視器畫面，希望釐清案情。1060303

(中央社)