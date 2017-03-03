WBC》官辦熱身賽握手言和 郭泰源：先以適應場地為主
經典賽中華隊今進行首場官辦熱身賽，首戰與警察廳戰成4比4平手，對於整體表現，總教練郭泰源說，還算不錯，首場高尺巨蛋的實戰比賽，先以適應場地再說。
中華隊此役共動用6名投手，除了先發投手江少慶失3分外，其餘投手群都表現還算可以，郭總指出，江少慶可能因為首次投到三局的比賽，前兩局投完後，第三局有點太心急，導致失分。
此役中華隊打線做出變動，二壘由原本的林智勝換成林志祥先發，林智勝則轉往一壘守備，對於林志祥表現，郭總認為，打擊狀況雖然沒有表現，但守備方面表現不錯，打線部分，下一場還是會再做調整，找到最適合的打線。
至於首戰以色列的先發投手，郭總回應，目前還要再跟投手教練與其他教練討論一下，目前最擔心的還是投手群。
(中時電子報)
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