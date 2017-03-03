WSBL》不是一日限定 鐵血教頭柯孟儀變溫柔
素有「鐵血教頭」稱號的電信女籃教練柯孟儀，3日電信對台電一役變了一個人，場邊督軍從過去的嚴厲喊話變成信心鼓勵，球隊下半場逆轉勝台電77比68笑納第8勝，柯孟儀笑說是友人提醒她球員也辛苦，「希望不是一日限定。」
即便3名球員缺陣，潘姿吟膝傷、劉嘉瑋腳踝扭傷作壁上觀，黃虹瑛前役也扭傷缺陣，電信女籃仍在射手陽詩慧上演「飆分秀」，單場6記三分、本季最佳20分率領下逆轉勝台電。近年飽受膝傷所苦的陽詩慧，在例行賽最後一戰找回火侯，柯孟儀喜悅溢於言表。
柯孟儀表示，其實陽詩慧三分線本來就有準度，只是之前上場時間少，「今天上場前就有說『小瑛』的部分給扛，她也很爭氣，此役對她自信絕對有加分。」
表現起伏有段時日，陽詩慧坦言跟教練一直在找方法，「前陣子上場有點找不到節奏，教練多給我時間後比較能適應，自己心態也改變了，專注在場上、從防守做起就對了。」
令人驚豔的還有場邊教練柯孟儀，她笑說是友人提醒她，球員練球也很辛苦，「就是多替她們加油，畢竟球隊傷兵也多，從多鼓勵做起，希望可以不要是一日限定，我會努力。」
(中時電子報)
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