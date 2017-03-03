推動新南向 僑委會辦攬才博覽會
僑務委員會舉辦東南亞僑台商攬才博覽會，邀請擁有在地優勢的僑生、外籍生或想赴海外工作的國內人才參與，共同開拓東協新興市場。
為落實新南向政策，僑務委員會舉辦「2017年僑委會東南亞僑台商攬才博覽會」，將舉辦北、中2場次。中區場次將於3月14日於台中逢甲大學登場，北區場次將於4月15日於台北火車站舉行。
僑委會表示，2場次共有近200家廠商參與，將提供超過1800多個職缺，希望與擁有熟悉當地這項優勢的僑生、外籍生或想赴海外工作的國內人才參與，共同開拓東協新興市場。
僑務委員會委員長吳新興表示，政府新南向政策啟動後，海外許多僑台商都反映，僑生可成為企業拓展東南亞市場的尖兵，盼僑生畢業後無論是留台或返回僑居地工作，都能為僑台商企業所用。
僑委會指出，僑生兼具在地與國際雙重特質，返回僑居地後如能加入台商企業，也有助台商企業在海外發展，提升產業競爭力。
僑委會說，這次攬才博覽會參與廠商，包含資訊科技業、食品業、化學（工）業、製造業、鞋業紡織業、建築工程業、零售貿易業、印刷業、金融保險業、教育業、觀光業、農業。
釋出的職缺則遍及東南亞，包含菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、寮國等國家，共釋出儲備幹部、行銷業務人員、財會稅務人員、法務人員、資訊及電機工程師等。1060303
(中央社)
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