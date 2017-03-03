白家綺扮艾莎公主 羅平開心滾出場

藝人白家綺主持歌唱節目「台灣那麼旺Taiwan No.1」，化身女兒偶像「艾莎公主」登台。卸下淘汰壓力的參賽藝人羅平，開心用滾的出場。

民視歌唱節目「台灣那麼旺Taiwan No.1」是藝人胡瓜、白家綺主持。白家綺化身動畫電影「冰雪奇緣」主角「艾莎公主」，唱主題曲「Let It Go」。

節目開場時，羅平用滾的出場，讓大家摸不著頭緒，胡瓜一問才知原來是羅平卸下被淘汰壓力，才開心用滾的出場，迎接新的開始；羅平這次帶來歌中劇表演，擔任評審的歌手翁立友稱讚「看你的表演會很投入，但又很想笑」。

衛冕者、歌手楊蒨時挑戰電影「總舖師」主題曲「金罵沒ㄤ」結合美國歌手碧昂絲（Beyonce）「Single Ladies」，歌聲好、造型到位，讓評審讚聲連連。

表演結束後，楊蒨時受訪表示，真的豁出去了，這次舞步多又複雜，還要結合碧昂絲歌曲演出，讓她非常緊繃，但看到又一次在舞台上自我突破，直呼十分感動。1060303

(中央社)