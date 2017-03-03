大馬驅逐金正男案嫌 下令逮北韓航職員

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深感挫折的馬來西亞警方釋放並驅逐唯一1名落網的北韓嫌犯後，今天就北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺案，對1名北韓航空公司職員發出逮捕令。

法新社報導，被釋放的李正哲（Ri Jong Chol, 譯音）是戲劇性金正男命案的8名北韓嫌犯之一，金正男在吉隆坡國際機場遭人以禁用的神經性毒劑毒殺。

馬來西亞檢察總長先前宣布，目前證據不足以起訴47歲的李正哲。1名要求不具名的官員向法新社證實，李正哲於今晚被驅逐出境。

大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）稍早告訴記者：「他將由2名北韓官員護送至北京，再從北京轉往平壤。我們也已將他列入黑名單，不准許他再入境我國。」

李正哲稍早在重重戒護下走出大馬首都近郊警局，轉由移民當局接手，總警長卡立阿布巴卡（Khalid AbuBakar）當時表示，他對必須釋放該嫌感到遺憾。

他告訴法新社：「我們相信李正哲涉及金處（Kim Chol，譯音）謀殺案。但很不幸，我們缺乏證據起訴他。」「金處」是金正男護照使用的名字。

警方今天對北韓航空公司雇員發出逮捕令，37歲的金旭日（Kim Uk Il, 譯音）也涉及這起謀殺案。

警方也要求北韓駐馬來西亞大使館二等秘書玄光成出面協助調查。

金旭日與玄光成據信都還在大馬境內，另外4名嫌犯據悉已在金正男遇刺當天逃回平壤。（譯者：中央社廖禹揚）1060303

(中央社)