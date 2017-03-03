大馬驅逐金正男案嫌 下令逮北韓航職員
深感挫折的馬來西亞警方釋放並驅逐唯一1名落網的北韓嫌犯後，今天就北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇刺案，對1名北韓航空公司職員發出逮捕令。
法新社報導，被釋放的李正哲（Ri Jong Chol, 譯音）是戲劇性金正男命案的8名北韓嫌犯之一，金正男在吉隆坡國際機場遭人以禁用的神經性毒劑毒殺。
馬來西亞檢察總長先前宣布，目前證據不足以起訴47歲的李正哲。1名要求不具名的官員向法新社證實，李正哲於今晚被驅逐出境。
大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）稍早告訴記者：「他將由2名北韓官員護送至北京，再從北京轉往平壤。我們也已將他列入黑名單，不准許他再入境我國。」
李正哲稍早在重重戒護下走出大馬首都近郊警局，轉由移民當局接手，總警長卡立阿布巴卡（Khalid AbuBakar）當時表示，他對必須釋放該嫌感到遺憾。
他告訴法新社：「我們相信李正哲涉及金處（Kim Chol，譯音）謀殺案。但很不幸，我們缺乏證據起訴他。」「金處」是金正男護照使用的名字。
警方今天對北韓航空公司雇員發出逮捕令，37歲的金旭日（Kim Uk Il, 譯音）也涉及這起謀殺案。
警方也要求北韓駐馬來西亞大使館二等秘書玄光成出面協助調查。
金旭日與玄光成據信都還在大馬境內，另外4名嫌犯據悉已在金正男遇刺當天逃回平壤。（譯者：中央社廖禹揚）1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。