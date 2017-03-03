WBC》高國輝相撞下場 賽後表示無大礙

高國輝今熱身賽與林哲瑄相撞退場休息。(林勝發 攝)

經典賽中華隊今首場熱身賽，6局下半對方擊出中右外野飛球，讓林哲瑄與高國輝兩人相撞倒地，形成場內全壘打，隨後高國輝也下場休息，賽後高國輝表示，是撞到左側肋骨，當下有點難呼吸，不過目前應該沒有大礙。

高國輝此役3個打席沒有安打，不過靠著兩次精準選球上壘，他說，第一個打席因為有點急，所以被三振，後兩個打席有更謹慎鎖定好球帶，達到還不錯的效果，狀況也越來越好。

6局下相撞後，高國輝自行走下場，他賽後回應，目前是有點緊緊的，還是要等明天狀況，不過自己覺得應該無大礙，也希望下場比賽能夠繼續以外野手身分上場先發，讓自己的打擊感覺越來越好。

(中時電子報)