東森案》四鑑定人都沒鑑定出違法 學者籲NCC：快點審 別再拖

台科大教授江雅綺(中)、師大教授陳炳宏(右)是東森案鑑定人[本報資料照片)

數位匯流大件事，東森電視出售案今天舉辦聽證會，這是公平會附負擔通過不禁止結合後的第二道關卡，各方人馬大出動，透過網路直播，全台有線電視業者都在關注。聽證會中，凱雷、東森國際、台數科砲火猛烈，四位鑑定人則都沒鑑定出違法情事。學者在聽證會後呼籲主管機關，依法行政，盡速審理。

半年來一直窮追猛打的東森國際今天又在聽證會上重申反對此案，身為第二大股東，佔了三分之一股分，東森國際董事長廖尚文非常擔心「不適格」的新夥伴將來會還不出高額貸款，拖垮東森電視；宣稱擁有優先議價權並一狀告上法院的王令麟則指派口才驚人的律師出面，和凱雷方面的律師唇槍舌戰，標準國語對上廣東國語，加上高來高去的法律用語，似乎這樁交易案不只是股權轉移問題、儼然也是法律問題。

王令麟究竟有沒有優先出價權，成為上半場各自表述的重點。凱雷自認法律上站得住腳，也認為賣給台數科是明智之舉，並提出雙方股東協議內容，強調凱雷本來就有賣給出價較高的第三方的權利，東森國際對此若有疑義應提出的是仲裁而非訴訟，這種手段只是拖延審查、很沒意義。凱雷最後強調這些年來已投資台灣300億，未來也會繼續尋找適當的投資標的、繼續愛台灣，希望政府讓外資感受到歡迎外資來投資的具體誠意。

東森國際董事長廖尚文(右)重申反對此交易案，呼籲NCC停止審查(本報資料照片)

聽證會下半場焦點是四位鑑定人輪番上陣，政大教授王國樑、台大教授張森林、師大教授陳炳宏、台科大教授江雅綺，分屬財經、媒體和法律領域，四人皆未鑑定出台數科買東森有違法情事。

長期關注反媒體壟斷議題的陳炳宏更直指，此案他「沒看到明顯違法情事」，但他要求台數科承諾未來三年內不再繼續併購其他有線電視系統，還要保證新聞自由、編輯公約、原則必載、審議上架，洋洋灑灑條列出台數科未來應走的諸多方向，可謂提供了國家通訊傳播委員會(NCC)未來附負擔規範的具體範本；台數科代表廖紫岑兩度承諾「一定會聽老師的話」，成長學習，保障員工、保護消費者、保證新聞繼續自由。

聽證會上四位鑑定人鑑定不出不給過的理由，聽證會場外，學者專家也高度關注這個攸關台灣數位匯流產業發展的重大交易案。

台數科董事長簡森垣表示未來將升級4K技術(本報資料照片)

文化大學新聞系副教授莊伯仲對目前東森案的發展，提出「一個肯定」、「兩個期許」，此交易案拖了大半年，吵得沸沸揚揚，質疑聲浪不斷；經過風風雨雨，事實上爭議點都一樣，終於好不容易過了公平會這關，他給予肯定。

莊伯仲說，只要合法，股權轉移該鼓勵；台數科被影設有中資，是低俗的賣藥台、神棍台、賽鴿台、賭博台、成人台，他對台數科的第一個期許是一定要拿出成績，讓人耳目一新，杜悠悠之口。

莊伯仲的第二個期許是在數位匯流的平台浪潮中，國內業者不可繼續土法煉鋼，台數科入主東森後，就是一個有經濟規模的集團了，他期許台數科投入資源去發展新科技、新產品。

台數科代表、鑫隆多媒體董事長廖紫岑(後排右)表示未來將維護新聞自主與自由(本報資料照片)

莊伯仲也對NCC有期許，中華民國是法治國家，當然依法審理，但傳播科技產業變化日新月異，不能一直等等等，除弊之餘，別忘興利，而且要快。

元智大學教授周韻采分析，公平會不禁止東森案，顯示台數科買東森，根本壟斷不了市場，至於各界關心媒體自主、新聞自由，過去案例這麼多，相信很有經驗的NCC，一定可以用最適當的附負擔方式來處理。

周韻采對於王令麟有沒有優先出價權的看法是，民事問題和NCC的行政審核權是兩碼事，不能因為民事進了法院，NCC就可怠忽審理職權；法律歸法律、行政歸行政，假使王令麟真的勝訴，現行法律自有解套和因應之道。

有線電視業者評論，台數科的審理，剛好落在「徐旭東買中嘉不成、而郭台銘買TBC成」的時間點，如果NCC不想被認定「為特定人士設立特定條款」，理論上，既然過去已有許多案例皆以附負擔方式通過，實在看不出東森案有甚麼不能比照辦理的正當理由。

業界有一句最新流行語，一語道出徐旭東買中嘉、鴻海買TBC及台數科買東森的有趣之處，「要論影響力，小小台數科，哪比得上鴻海郭台銘？」不要說實際市占率小到影響不了整體市場競爭，即便是所謂社會觀感、影響力、霸氣度、不可預測性，台灣又有幾個人，能和身價個個上千億的郭董、徐董和蔡董相比。

東森案發展至今，連鑑定人都鑑定不出甚麼不能核准的理由，有學者就認為，接下來NCC應加速審查，若查無違法情事，就應在合約期限內通過，讓凱雷有機會下車，不要一直拖，以免磨光外資對台灣政府效率的信心與耐心，更拖垮台灣數位匯流產業發展的腳步。

(中時電子報)