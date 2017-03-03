台日漁業會議 東京閉幕

我要評比

由亞東關係協會及公益財團法人日本台灣交流協會共同召開之「第6次台日漁業委員會」3月1日至3日在東京舉行，雙方就《台日漁業協議》適用海域之漁船作業規則坦誠交換意見。

本次會議就去年台日漁船實際作業情形進行檢討，會中雙方就維持現行作業方式達成共識，並同意依據《台日漁業協議》互惠合作宗旨，持續討論雙方漁船能夠在協議適用海域安全、安心之作業方案。

此外，為確保漁船海上作業安全，雙方亦同意輔導各自漁船裝設「自動船舶辨識系統」（AIS）及投保船東責任險。

我國與日本在102年4月10日簽署《台日漁業協議》，以和平方式解決雙方長期以來之漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，藉由制度化之協商機制持續推動台日漁業合作及增進雙方友好關係。

「台日漁業委員會」原則上每年舉辦一次，由台日雙方輪流主辦。本次會議我方由亞東關係協會秘書長蔡明耀擔任團長，行政院農業委員會漁業署署長陳添壽擔任主談人，行政院海岸巡防署及各漁會亦派代表出席與會。

(中時)