阿里巴巴助力浙江 開啟「品質浙貨上天貓」專案活動

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中新網3日報導，2016年，浙江省落實網路零售10306.74億元人民幣，年成長35.43％，正式進入兆級產業行列。其中，電商平台一枝獨秀，阿里巴巴旗下電商平台，占中國網路零售市場75％左右。2017年，一場關於阿里巴巴與浙江電商的新活動又將開啟。

3日，「品質浙貨上天貓」專案活動暨電子商務公共服務資源對接會啟動儀式，在杭州舉行。

這項活動，將充分發揮天貓平台銷售優勢與浙江日用消費品產業集聚優勢，以「天貓服飾優先提供快速進駐通路、浙江全省商務部門推動優質品牌企業開店」，為總體思路，並將在浙江各市縣設立「品質浙貨上天貓」活動服務站，天貓優先向浙江企業提供天貓服飾進駐指標、商家培訓、成長扶持機會等資源及升級招商服務。

(工商)